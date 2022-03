Brytyjski dziennik: Co najmniej trzy próby zamachu na prezydenta Ukrainy

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Wołodymyr Zełenski przeżył w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej trzy próby zamachu - podaje brytyjski dziennik "The Times". Do zabicia prezydenta Ukrainy wysłano dwie różne grupy: najemników ze wspieranej przez Kreml grupy Wagnera oraz czeczeńskie siły specjalne - czytamy.

Zdjęcie Najemnicy opracowali już kolejne plany zamachu na życie prezydenta Ukrainy - "The Times" / AFP