Borys Budka: W sprawach ukraińskich prezydent Duda robi dobrą robotę

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

- Kiedy patrzę na to, co w ostatnim czasie robi prezydent Andrzej Duda, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, to oczywiście zyskuje moje uznanie, każdy z nas powinien mu pogratulować - uważa szef klubu PO Borys Budka.

