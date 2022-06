Boris Johnson z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

Premier miał wziąć udział w ważnym szczycie w Doncaster, ale wycofał się w ostatniej chwili - podaje Sky News.

"Wiele dni tej wojny udowodniło, że wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy jest stanowcze i zdecydowane. Cieszę się, że znów widzę wspaniałego przyjaciela naszego kraju Borisa Johnsona w Kijowie" - napisał na Facebook Wołodymyr Zełenski.

"Dobrze jest znów być w Kijowie" - napisał z kolei Boris Johnson.

Brytyjski premier wcześniej odwiedził stolicę Ukrainy 9 kwietnia br., jako pierwszy przywódca państw G7.

Europejscy przywódcy w Kijowie

W czwartek w Kijowie przebywali kanclerz Niemiec Olaf Schol, premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz prezydent Rumunii Klaus Iohannis. W czasie konferencji prasowej zadeklarowali jednogłośnie poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. - Będziemy wspierać ją w tych dążeniach - podkreślił premier Włoch. - Ukraina należy do europejskiej rodziny - zaznaczył z kolei Olaf Scholz.

- Przybyłem do Kijowa z jednym przesłaniem: Ukraina należy do europejskiej rodziny - powiedział na wstępie kanclerz Niemiec Olaf Scholz. To stanowisko tego polityka było najbardziej wyczekiwane przez ukraińskie i zagraniczne media.

Głos w czasie konferencji w Kijowie zabrał również prezydent Francji. - Ukraina może na nas liczyć, sprawa bezpieczeństwa Europy rozstrzyga się teraz, na ukraińskiej ziemi - podkreślił Emmanuel Macron.

Polityk przekazał również, że Francja przekaże Ukrainie kolejne sześć systemów artyleryjskich Caesar. - Europa będzie z Ukrainą aż do jej zwycięstwa - powiedział Macron i dodał, że Europa nigdy nie będzie domagała się ustępstw ze strony ukraińskiego rządu oraz władz.