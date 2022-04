"Dokładnie teraz wizyta Borisa Johnsona w Kijowie rozpoczęła się od spotkania w cztery oczy z prezydentem Zełenskim" - napisał Andrij Sybiha na Facebooku.

Wojna w Ukrainie. Boris Johnson w Kijowie

Jak dodał, Wielka Brytania to lider, jeśli chodzi o obronne wsparcie dla Ukrainy. "Lider w antywojennej koalicji. Lider, jeśli chodzi o sankcje wobec rosyjskiego agresora" - podkreślił wiceszef biura prezydenta Zełenskiego

Sybiha opublikował też zdjęcie ze spotkania przywódców.

Do spotkania z Johnsonem odniósł się także sam Wołodymyr Zełenski. "Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson to jeden z najbardziej zasadniczych przeciwników rosyjskiej inwazji, lider, jeśli chodzi o sankcyjny nacisk na Rosję i obronne wsparcie Ukrainy. Witam w Kijowie, przyjacielu!" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Reklama

Do wpisu ukraiński prezydent dołączył zdjęcia z brytyjskim premierem.

Telegram

Boris Johnson w Kijowie. Tematem pomoc wojskowa i finansowa

"Brytyjski premier Boris Johnson udał się w sobotę do Kijowa, aby na spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omówić zapewnienie Ukrainie większej pomocy finansowej i wojskowej" - podało biuro Johnsona.

"Johnson spotkał się z Zełenskim w ramach demonstracji solidarności z narodem ukraińskim" - dodał w komunikacie rzecznik Downing Street.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wojna w Ukrainie. Ursula von der Leyen w Kijowie

W piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pojawiła się w Kijowie, gdzie również spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim. - Ukraina należy do Europy. Tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej - powiedziała, wręczając prezydentowi Ukrainy dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

- Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - podkreśliła von der Leyen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła ukraińską Buczę AFP