Jak wyjaśniło biuro Johnsona, ogłoszona przez niego pomoc jest niezależna od zapowiedzianego dzień wcześniej zwiększenia wsparcia wojskowego o sprzęt wartości 100 mln funtów.

O kolejnej formie wsparcia mówił stacji Sky News w piątek również brytyjski minister obrony Ben Wallace.

- Będziemy wysyłać pojazdy opancerzone, (...) takie jak Mastiff, aby zapewnić, że Ukraina otrzyma wsparcie. To bardzo ważne, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by pomóc Ukrainie i tam, gdzie poproszą nas o sprzęt. Jeśli go mamy lub możemy pomóc innym go dostarczyć, zrobimy to - zadeklarował.

Reklama

Mastiff to brytyjska wersja amerykańskiego Cougara, transportera opancerzonego typu MRAP, czyli zapewniającego zwiększoną ochronę przed wybuchem min lądowych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Sześciokołowy pojazd, którym może jechać dwóch kierujących oraz ośmiu żołnierzy, był intensywnie wykorzystywany przez brytyjskie oddziały w Afganistanie.

Wojna w Ukrainie. Boris Johnson w Kijowie

"Dokładnie teraz wizyta Borisa Johnsona w Kijowie rozpoczęła się od spotkania w cztery oczy z prezydentem Zełenskim" - napisał w sobotę po południu wiceszef biura prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha na Facebooku.

Jak dodał, Wielka Brytania to lider, jeśli chodzi o obronne wsparcie dla Ukrainy. "Lider w antywojennej koalicji. Lider, jeśli chodzi o sankcje wobec rosyjskiego agresora" - podkreślił wiceszef biura prezydenta Zełenskiego

Sybiha opublikował też zdjęcie ze spotkania przywódców.

Do spotkania z Johnsonem odniósł się także sam Wołodymyr Zełenski. "Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson to jeden z najbardziej zasadniczych przeciwników rosyjskiej inwazji, lider, jeśli chodzi o sankcyjny nacisk na Rosję i obronne wsparcie Ukrainy. Witam w Kijowie, przyjacielu!" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Do wpisu ukraiński prezydent dołączył zdjęcia z brytyjskim premierem.

Telegram

Boris Johnson w Kijowie. Tematem pomoc wojskowa i finansowa

"Brytyjski premier Boris Johnson udał się w sobotę do Kijowa, aby na spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omówić zapewnienie Ukrainie większej pomocy finansowej i wojskowej" - podało biuro Johnsona.

"Johnson spotkał się z Zełenskim w ramach demonstracji solidarności z narodem ukraińskim" - dodał w komunikacie rzecznik Downing Street.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wojna w Ukrainie. Ursula von der Leyen w Kijowie

W piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pojawiła się w Kijowie, gdzie również spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim. - Ukraina należy do Europy. Tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej - powiedziała, wręczając prezydentowi Ukrainy dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

- Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - podkreśliła von der Leyen.