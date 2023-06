Boją się dronów z Ukrainy. Nadzwyczajna ostrożność na czas pobytu Putina

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

Rosjanie obawiają się o bezpieczeństwo Władimira Putina. Organizatorzy Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu mają wyłączyć mobilny internet, by drony nie atakowały miejsca forum podczas sesji plenarnej. To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, kiedy dochodzi do wyłączenia internetu z powodu obaw o bezpieczeństwo rosyjskiego przywódcy.

Zdjęcie Rosjanie obawiają się o bezpieczeństwo Wladimira Putina / Contributor / Contributor / Getty Images