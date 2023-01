Oficjalnie decyzję ogłosić ma prezydent Joe Biden podczas konferencji zaplanowanej na środę, na godz. 18 czasu polskiego.

Wcześniej agencja Bloomberg oraz inne media donosiły, że czołgi zostaną zakupione dla Ukrainy i nie będą pochodzić z magazynów USA, a ich dostawy mogą potrwać miesiące.

Do tej pory media informowały, że urzędnicy Pentagonu wyrażali wątpliwości co do wysłania takiego sprzętu Ukrainie, obawiając się, jak Kijów wykorzysta zaawansowane czołgi, które wymagają intensywnego szkolenia i obsługi.

Kolejne wsparcie Ukrainy. "To efekt rozmów z Niemcami"

USA przekażą czołgi, mimo że dotychczas urzędnicy administracji wielokrotnie podkreślali trudności z utrzymaniem Abramsów i pochłaniania przez nich dużych ilości paliwa - zwraca uwagę portal. Jest to efekt rozmów z Niemcami, które wcześniej w środę zapowiedziały wysłanie czołgów Leopard 2 oraz wydały zgodę na ich przekazanie przez inne państwa, w tym Polskę.

31 czołgów to równowartość jednego ukraińskiego batalionu pancernego.

USA przekażą Ukrainie czołgi Abrams

O zmianie podejścia amerykańskiej administracji do czołgów pisał we wtorek "New York Times", informując, że decyzja może zapaść w środę. Powołując się na pragnących zachować anonimowość urzędników, zaznaczył, że Biały Dom może zapowiedzieć wysłanie ok. 30 czołgów.

"New York Times" pisał, że sekretarz obrony Lloyd J. Austin III przekonał się w końcu, że wysłanie amerykańskich czołgów jest konieczne, aby zachęcić Niemcy do dostarczania swoich czołgów Leopard 2.

Według "NYT" urzędnicy Departamentu Stanu i Białego Domu argumentowali, że zapewnienie Niemcom politycznej osłony, której szukały, aby wysłać własne czołgi, przeważyło nad niechęcią Departamentu Obrony.

W artykule podkreślono, że niemieccy oficjele prywatnie mówili, że wyślą jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie czołgów, tylko wówczas, jeśli USA zgodzą się przekazać swoje M1 Abrams.

Niemcy zdecydowali o wysłaniu Ukrainie czołgów Leopard 2

W środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że jego kraj wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę. W pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard. Potwierdził to w środę w Berlinie rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit. Jak dodał, celem Berlina jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co oznaczałoby prawie 90 maszyn.