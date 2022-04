Unia Europejska zaproponuje, by do końca 2022 roku wprowadzić całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej; do tego czasu wdrażane byłyby stopniowe ograniczenia - wynika z ustaleń agencji. Bloomberg powołuje się na anonimowe źródła unijne.

UE będzie również naciskać na odcięcie większej liczby banków z Rosji i Białorusi od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, w tym Sbierbanku - ustalił Bloomberg.

Oficjalne decyzje dotyczące szóstego już pakietu sankcji od czasu inwazji Rosji na Ukrainę mogą zostać podjęte w nadchodzącym tygodniu.

O podobnym rozwiązaniu donosił wcześniej "The Times"

Nie są to pierwsze doniesienia w tej sprawie. Przed kilkoma dniami brytyjski "The Times" informował, że w UE jest pomysł na "inteligentne sankcje" na import ropy z Rosji.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział dziennikowi, że władze w Brukseli wkrótce przedstawią szósty pakiet sankcji przeciwko prezydentowi Putinowi, który będzie zawierał "jakąś formę" embarga na ropę naftową. - Nakładając sankcje, musimy robić to w taki sposób, aby zmaksymalizować presję na Rosję, a jednocześnie zminimalizować szkody uboczne dla nas samych - powiedział Dombrovskis.

W ubiegłym roku UE pokryła ok. 25 proc. zapotrzebowania na ropę importem z Rosji.