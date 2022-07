Blokada Google'a w Donieckiej Republice Ludowej. "Propaguje terroryzm"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Kontrolujący część obwodu donieckiego Ukrainy prorosyjscy separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej zablokowali dostęp do Google, uzasadniając to "propagandą terroryzmu" - pisze w piątek portal Ukrainska Prawda. Wcześniej to samo zrobili separatyści z obwodu ługańskiego.

Zdjęcie Władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej pozbawili mieszkańców dostępu do Google'a / AP/Associated Press / East News