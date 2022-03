"Bazując na obecnie dostępnych informacjach, rząd USA ocenia, że członkowie sił zbrojnych Rosji popełnili zbrodnie wojenne na Ukrainie" - napisał Blinken w oświadczeniu. Dodał, że ocena władz opiera się zarówno na informacjach publicznych, jak i danych wywiadu.

Blinken już w ubiegłym tygodniu ocenił, że Rosja popełniła zbrodnie wojenne, lecz zaznaczył wówczas, że jest to jego prywatna opinia. Obecna ocena jest wynikiem analiz specjalnego zespołu w administracji prezydenta Joe Bidena.

Sejm RP przyjął uchwałę ws. popełniania zbrodni wojennych

Również w środę Sejm RP stanowczo potępił "zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej".

"Sejm RP stanowczo potępia akty długotrwałej przemocy, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, systemowe naruszenia praw człowieka oraz inne przestępne naruszenia prawa międzynarodowego, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wraz z sojusznikami na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina" - czytamy w przyjętej uchwale.

"Sejm RP wzywa wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy, do wsparcia wszelkimi środkami wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych, których są członkami w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy" - podkreślono.

Jak zaznaczono w niej "publicznie dostępne dowody tych zbrodni uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przez międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego".