Blinken: Rosja może przeprowadzić prowokację, by usprawiedliwić atak na Ukrainę

Ukraina - Rosja

Rosja może uciec się do prowokacji, by usprawiedliwić inwazję na Ukrainę - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken podczas konferencji prasowej w Honolulu na Hawajach. Podkreślił, że nadal otwarta jest droga do dyplomatycznego zakończenia kryzysu.

Zdjęcie Antony Blinken / JOEL CARRETT / PAP/EPA