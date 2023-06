Blinken kpi z "potęgi" rosyjskiej armii. "Druga armia na Ukrainie"

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Ukraina - Rosja

Antony Blinken składa swoją wizytę w Finlandii. W helsińskim ratuszu wyraźnie zakpił z "potęgi" rosyjskiej armii na ukraińskim froncie. - Wiele osób wierzyło, że armia Rosji to druga armia świata; okazało się, że to druga armia na Ukrainie - powiedział amerykański sekretarz stanu. Przed przybyciem do Helsinek Blinken odwiedził Norwegię oraz Szwecję.

Zdjęcie Antony Blinken z wizytą w Finlandii / ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP