"Błędem było niesłuchanie krajów, gdy sprzeciwiały się Nord Stream 2"

Oprac.: Marek Sławiński Ukraina - Rosja

"Błędem było niesłuchanie opinii krajów Europy Wschodniej, gdy sprzeciwiały się one Nord Stream 2. To też był mój błąd" - stwierdził we wtorkowym wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Die Welt" były wicekanclerz Sigmar Gabriel (SPD)

Zdjęcie Sigmar Gabriel / ODD ANDERSEN / AFP