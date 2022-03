Błaszczak: Podwoiła się liczba osób zgłaszających się do wojska

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

- Bardzo wiele osób zgłasza się do Wojska Polskiego. Kiedy porównujemy liczbę zgłoszeń sprzed roku do liczby zgłoszeń z lutego, to ta liczba podwoiła się - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia w Dzień Żołnierzy Wyklętych / PAP/Piotr Nowak / PAP