Bitwa o Sołedar w Minecrafcie. Rosyjska propaganda poluje na młodych

Rosja wykorzystuje gry wideo, takie jak Minecraft i World of Tanks do szerzenia rządowej propagandy. Dzięki takiemu rozwiązaniu propagandowy przekaz trafia do kolejnych odbiorców, szczególnie młodych - podaje w niedzielę amerykański "The New York Times". - To kolejny element tej nieustannej propagandy. W każdym medium, za pomocą którego mogą do ciebie dotrzeć, dotrą do ciebie - mówił Joseph Brown, adiunkt na Thompson Rivers University w Kolumbii Brytyjskiej, badacz rosyjskich gier.

Zdjęcie Rosyjska propaganda szerzy swoją narrację w grach komputerowych / ALEXANDER NEMENOV, YouTube/Тосик - майнкрафт українською /