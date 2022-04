Bielsko-Biała: "Przykry incydent" z udziałem uchodźców z Ukrainy

W poniedziałek w punkcie zbiórki na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej doszło do przykrego incydentu, w którym brali udział uchodźcy z Ukrainy - napisał na Facebooku przewodniczący samorządu studenckiego. "Jedzenie, chemia oraz środki czystości zniknęły w trybie natychmiastowym, ponieważ ludzie nie chcieli się dzielić z innymi" - wynika z relacji studentów, którzy opisali bałagan, jaki pozostawili uchodźcy. W środę wolontariusze z Polski i Ukrainy przywrócili punkt do pierwotnego stanu, wkrótce zostanie on ponownie otwarty.

Zdjęcie Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie do Polski przybyło 3 mln uchodźców / Twitter/Straż Graniczna / INTERIA.PL