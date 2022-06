Biden zapowiada. Nowa pomoc dla Ukrainy

Kolejne dwa pakiety pomocowe dla Ukrainy prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę 15 czerwca pod wieczór polskiego czasu. Informację poprzedziła rozmowa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Joe Biden ogłosił pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

- Odpowiedziałem na jego wezwanie o potwierdzenie tego, że Stany Zjednoczone stoją przy Ukrainie - zaznaczył Biden, którego słowa cytuje agencja Reutera.

- Poinformowałem prezydenta Zełenskiego, że administracja USA przekaże Ukrainie kolejny miliard dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, w tym dodatkową artylerię i broń obrony wybrzeża, a także amunicję dla artylerii i zaawansowanych systemów rakietowych. Jednocześnie przekażemy władzom w Kijowie 225 milionów dolarów na pomoc humanitarną dla ukraińskiej ludności - zaznaczył prezydent USA.

Reklama

Joe Biden poinformował również, że pewna kwota z miliarda dolarów na pomoc wojskową ma wspierać działania wojskowe Ukrainy w Donbasie, gdzie obecnie toczą się najcięższe walki na froncie.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Silosy w Polsce. Biden zapowiada

To kolejna zapowiedź wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. We wtorek 14 czerwca Biden zasygnalizował budowę silosów na zboże w państwach graniczących z Ukrainą, które miałyby zapewnić płynność przewozu tego towaru z pominięciem dróg blokowanych przez Rosję.

- Zbudujemy silosy, tymczasowe silosy przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, tak by można było przenieść zboże z wagonów do tych silosów, a potem do wagonów w Europie i przetransportować je drogą morską, otwierając możliwości eksportu na cały świat - powiedział prezydent.