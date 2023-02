Od której strony nie spojrzeć na przyjazd Bidena do Kijowa, jego symbolika jest uderzająca. Ma miejsce dzień przed planowanym wystąpieniem Putina, w którym rosyjski dyktator podsumuje pierwszy rok inwazji na Ukrainę zwanej przez Kreml dla niepoznaki "operacją specjalną". To również pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Ukrainie od momentu najechania tego kraju przez Rosję. Biden pojawił się też w Kijowie zaledwie cztery dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji. Wreszcie, odwiedził Ukrainę w momencie, gdy coraz więcej państw szeroko rozumianego Zachodu otwarcie mówi o konieczności rozpoczęcia rozmów pokojowych i zakończenia wojny albo ociąga się z wymierną pomocą Ukrainie.

Reklama

Po pierwsze: NATO

Wizyta Bidena w Kijowie ma niebagatelne znaczenie dla jedności i wiarygodności Zachodu, w szczególności NATO. Dopiero co w Sojuszu trwała półoficjalna próba sił przy okazji przekazania Ukrainie niemieckich czołgów Leopard.

Berlin mocno opierał się zarówno przed przekazaniem swoich maszyn Ukraińcom, jak również przed wydaniem zgody innym krajom NATO użytkującym Leopardy na przekazaniem Kijowowi maszyn będących w ich dyspozycji. Rząd kanclerza Olafa Scholza czekał, aż Amerykanie jako pierwsi przekażą Ukrainie swoje czołgi M1 Abrams, żeby mieć "podkładkę" chroniącą ich przed zarzutami Rosji, że wychodzą przed szereg i dążą do eskalacji wojny. Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze, ale tylko dzięki interwencji Waszyngtonu. Niemniej, mimo happy endu pozostał niesmak i wrażenie, że po niemal roku wojny w Ukrainie nie wszyscy w NATO chcą iść w tym samym kierunku.

NATO ma też jeszcze jeden poważny problem związany z rosyjską inwazją na Ukrainę. Chodzi o rozszerzenie Sojuszu o Finlandię i Szwecję. Wszystko powinno być już przesądzone, ale nie jest, ponieważ Turcja blokuje akcesję Szwecji. Administracja prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana wykorzystuje tę sprawę na użytek wewnętrzny przed zaplanowanymi na wiosnę wyborami.

Zgody na akcesję Finlandii i Szwecji nie przegłosował też jeszcze parlament węgierski. Tu zdziwienie jest mniejsze, bowiem premier Viktor Orbán od początku wojny w Ukrainie konsekwentnie stawia na Rosję - jej zwycięstwo albo przynajmniej utrzymanie status quo. - Orbán liczy, że w nowym ładzie geopolitycznym, który wyłoni się po wojnie, Węgry będą mieć zupełnie inną, dużo ważniejszą, rolę jako to państwo, które do końca dbało o relacje z Rosją nawet kosztem swoich relacji z UE i partnerami unijnymi - tłumaczył na łamach Interii dr Dominik Héjj, politolog i ekspert od węgierskiej sceny politycznej.

Putin myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód podzielony. Myślał, że może nas przeczekać. Nie sądzę, żeby nadal tak myślał. Był w całkowitym błędzie. Rok później, dowody są właśnie tutaj, w tej sali. Stoimy w niej wspólnie Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych

O ile postawa Węgier w kontekście wojny jest niezmienna od początku konfliktu, o tyle kilka czołowych państw NATO - Francja, Niemcy czy Włochy - wielokrotnie kluczyło w tej sprawie. Deklarowanie poparcia dla napadniętego kraju przeplatało się z niespełnionymi bądź spełnionymi tylko częściowo obietnicami pomocy, a także dawaniem jasnych sygnałów, że kolejne państwa Zachodu z otwartymi ramionami przyjęłyby zakończenie wojny, nawet za cenę koncesji terytorialnych Ukrainy.

Po drugie: Rosja

Pojawienie się amerykańskiego prezydenta w stolicy Ukrainy to czytelny sygnał dla Kremla, że Zachód stoi murem za Wołodymyrem Zełenskim i jego administracją. I będzie stać w przyszłości. Nawet, jeśli czasami można zauważyć różnice zdań czy nawet interesów państw członkowskich Sojuszu, to co do pryncypiów panuje zgoda - Ukrainy nie można odpuścić. Obecność prezydenta Bidena, najpotężniejszego polityka na świecie, w Kijowie ma to potwierdzać i gwarantować. Potwierdza to również jego krótki, acz wymowny, wpis na Twitterze: "Rok później. Kijów stoi, Ukraina stoi, demokracja stoi. I Ameryka - oraz cały świat - stoi przy Ukrainie".