Jak przypomniał, zamiast tego Stany Zjednoczone i inne kraje "stanęły po stronie Ukrainy". - Putin nie ma wyjścia z tej inwazji i to mnie martwi. Próbuje dowiedzieć się, co my z tym zrobimy - dodał Biden, cytowany przez Reutera.

Wcześniej Demokraci zgodzili się na zwiększenie dodatkowej pomocy dla Ukrainy do wysokości 39,8 miliarda dolarów - poinformowały Reutera dwa źródła zaznajomione z propozycją, łagodząc obawy, że opóźnione głosowanie może przerwać dostawy amerykańskiej broni do Kijowa.

Wojna w Ukrainie. 3,4 miliarda dolarów na pomoc wojskową od USA

Plan, który może zostać przyjęty we wtorek, obejmuje dodatkowe 3,4 miliarda dolarów na pomoc wojskową i tyle samo środków miliarda dolarów na pomoc humanitarną.



Zarówno Demokraci, jak i Republikanie powiedzieli Bidenowi, że popierają większą pomoc dla Ukrainy i szybko zatwierdzą finansowanie awaryjne. Wydanie "zielonego światła" zostało jednak opóźnione przez spory między stronami dotyczące tego, czy należy uwzględnić dodatkowe fundusze na pomoc w związku z COVID-19.



W związku z tym Biden wydał oświadczenie wzywające kongresmenów do przyjęcia ustawy o funduszach tak, aby mógł ją podpisać w ciągu najbliższych kilku dni. "Nie możemy pozwolić, aby nasze dostawy pomocy zostały zatrzymane, w oczekiwaniu na dalsze działania Kongresu" - napisał.

