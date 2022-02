Biden po rozmowie z Zełenskim. Zapewnia o poparciu dla suwerenności Ukrainy

"Prezydent Biden potwierdził zobowiązanie Stanów Zjednoczonych na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy (...) dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone odpowiedzą szybko i zdecydowanie, razem z sojusznikami i partnerami, na jakąkolwiek dalszą rosyjską agresję przeciwko Ukrainie" - napisano w komunikacie rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki, wydanym po rozmowie przywódcy USA z prezydentem Zełenskim.

Liderzy mieli też zgodzić się co do kontynuowania zarówno działań dyplomatycznych, jak i odstraszania w obliczu rozmieszczenia wojsk rosyjskich wokół granic Ukrainy.

Rozmowa prezydentów trwała 51 minut i doszło do niej dzień po wymianie zdań między Bidenem a rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Biały Dom przyznał w sobotę, że rozmowa nie przyniosła przełomu, a ryzyko rosyjskiej inwazji w nadchodzących dniach pozostaje znaczące. Biden miał jednocześnie przedstawić Putinowi kilka propozycji odpowiadających na niektóre z wyrażonych przez Moskwę obaw dotyczących bezpieczeństwa.

Media: pracownicy ambasady USA w Kijowie przenoszą się do Lwowa

Tymczasem portal Ukraińska Prawda informuje, powołując się na źródła w amerykańskiej służbie dyplomatycznej, że amerykańscy dyplomaci, którzy pozostali w ambasadzie USA w Kijowie, przenoszą się do Lwowa.

Jak podaje serwis, dyplomaci przenoszą się do Lwowa już w niedzielę. Decyzja zapadła w trybie pilnym w odpowiedzi na zmianę oceny bezpieczeństwa.

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA, który rozmawiał z portalem pod warunkiem anonimowości, zaznaczył, że jest to tymczasowe rozwiązanie, a personel wróci do Kijowa, kiedy pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. USA na razie nie wiedzą, kiedy ambasada USA wznowi pracę w ukraińskiej stolicy.

We Lwowie będzie pracować główny personel ambasady, w tym szefowa placówki Kristina Kvien.

W budynku ambasady USA w Kijowie pozostaną pracownicy techniczni, który mają m.in. dbać o jego bezpieczeństwo.

Z uwagi na nagromadzenie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy działalność ambasady z Kijowa do Lwowa przeniosła też tymczasowo Kanada.

W sobotę ambasada USA w Kijowie poinformowała, że Departament Stanu USA nakazał opuszczenie placówki dyplomatom, którzy nie sprawują krytycznie ważnych funkcji.