- Nie wycofuję moich słów o Putinie, wyrażałem swoje moralne oburzenie. To nie jest zmiana polityki - mówił Joe Biden w czasie konferencji prasowej w poniedziałek 28 marca.

Wojna w Ukrainie. Joe Biden: Nie wycofuję się ze słów o Putinie

- Jeśli Putin nie zejdzie ze ścieżki wojny, zostanie światowym pariasem i kto wie, co się z nim stanie w Rosji - dodał amerykański przywódca.

Prezydent USA zaznaczył, że był "wściekły" i w swoim sobotnim wystąpieniu zwracał się bezpośrednio do Rosjan. Biden podkreślił, że uważa on, że "Władimir Putin nie powinien dalej sprawować władzy". W ten sposób nawiązał do wystąpienia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Joe Biden w Polsce. "Putin nie może pozostać u władzy"

W sobotę Joe Biden w czasie swojej przemowy powiedział: "Na miłość boską, on nie może pozostać u władzy". Na słowa amerykańskiego prezydenta zareagował Biały Dom, tłumacząc słowa Bidena.

W specjalnym oświadczeniu wyjaśniono, że prezydent USA nie nawoływał do zmiany reżimu w Rosji. "Prezydent miał na myśli, że Putinowi nie można pozwolić na sprawowanie władzy nad swoimi sąsiadami lub regionem. Nie mówił o władzy Putina w Rosji ani o zmianie reżimu" - napisano.

