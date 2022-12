Biały Dom potwierdza wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Stany Zjednoczone i spotka się z Joe Bidenem. Ogłoszony wówczas zostanie pakiet pomocy wojskowej o wartości dwóch mld dolarów, obejmujący m.in. baterię systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot - zapowiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Co więcej, Zełenski wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych. - Wyruszyłem do USA, by wzmocnić zdolności obronne Ukrainy - oznajmił w środę rano prezydent Ukrainy.

Zdjęcie Joe Biden i Wołodymyr Zełenski / Sergei SUPINSKY / JIM WATSON / AFP /