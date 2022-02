Biały Dom: Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Chcę nałożyć na Rosję sankcje, które wychodzą daleko poza to, co zrobili nasi sojusznicy - powiedział we wtorek prezydent Joe Biden. Dodał, że sankcje będą Rosję dużo kosztowały. - W konsultacji z Niemcami zdecydowaliśmy, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony - przekazał późnym wieczorem Biały Dom.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / SHAWN THEW / PAP/EPA