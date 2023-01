- Prezydent Joe Biden uważa, że każdy kraj powinien sam podjąć suwerenną decyzję o tym, jaką pomoc w zakresie bezpieczeństwa i jakiego rodzaju sprzęt jest gotowy dostarczyć Ukrainie - oświadczyła Jean-Pierre.

Dodała, że "solidarność narodów" we wspieraniu Ukrainy jest oczywista, jednak "jest to decyzja każdego kraju".

Jednocześnie rzeczniczka Białego Domu przypomniała, że USA są "największym dostawcą" uzbrojenia i pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Czołgi Leopard. Berlin czeka na decyzję USA?

Berlin nie zezwoli na eksport niemieckich czołgów Leopard do Ukrainy, o ile swoich czołgów nie wyślą tam USA - poinformował w środę dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na wysokiej rangi niemieckich urzędników.

Kraje należące do NATO dysponują dwoma tysiącami takich czołgów, które uważane są za jedne z najlepszych na świecie - wynika z danych londyńskiego think tanku International Institute for Strategic Studies.

"WSJ" przypomina, że kilka rządów państw europejskich zadeklarowało, że chcą wysłać do Ukrainy swoje wyprodukowane w Niemczech czołgi.

Wcześniej w środę dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" podał, że niemieckie firmy zbrojeniowe mogłyby w tym roku dostarczyć od 10 do 15 czołgów Leopard 2, aby można je było przekazać Ukrainie.

Dostawy byłyby możliwe od października lub listopada, jeśli zamówienia zostałyby złożone natychmiast. Jednak to, czy dostawa rzeczywiście dojdzie do skutku, zależy od rządu RFN.