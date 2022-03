"Białorusini nie chcą wojny". Sondaż nie pozostawia złudzeń

"Z najnowszego sondażu czołowego brytyjskiego think tanku Chatham House wynika, że 67 proc. Białorusinów wypowiada się przeciwko temu, by wojska rosyjskie ostrzeliwały Ukrainę z terytorium ich kraju. Popiera to jedynie 8 proc. ankietowanych, reszta nie ma zdania" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

