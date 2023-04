Prawie połowa - 44 proc. - zapytanych Białorusinów nie popiera działań rosyjskiej armii na Ukrainie. Podobnego zdania jest 81 proc. tych, którzy oglądają wyłącznie media niezależne.

Białorusini nadal nie popierają bezpośredniego udziału swoich sił zbrojnych w wojnie po stronie Rosji. Większość zapytanych - 56 proc. - uważa, że wojnę należy skończyć od razu.

Dane pochodzą z sondażu Chatham House zrealizowanego między 15 a 27 marca na grupie 804 dorosłych obywateli Białorusi. Sondaż przeprowadzono za pośrednictwem internetu. Jest on ograniczony do populacji miejskiej.

Jak zauważają niezależne białoruskie media, w obecnej sytuacji politycznej przeprowadzenie w pełni reprezentatywnego badania opinii publicznej jest niemożliwe.

Białoruś. Większość osób przeciwko wojnie w Ukrainie

Z badania przeprowadzonego przez Chatham House wynika, że stosunek Białorusinów do wojny nie zmienił się między czerwcem 2022 a marcem 2023 r.

W pełni lub raczej popiera ją 33 proc. Białorusinów, a 44 proc. jest przeciwnych. Jednocześnie, tak jak poprzednio, co czwarty - 24 proc. - nie ma zdania. Z badania wynika, że na opinię respondentów wpływ mają źródła informacji.

Okazuje się, że wśród odbiorców mediów państwowych ponad połowa - 53 proc. - popiera wojnę.

Wśród odbiorców niezależnych mediów podobnego zdania jest zaledwie 7 proc.

Wśród odbiorców obu typów mediów co trzecia osoba - 33 proc. - popiera wojnę, a wśród nieaktywnych odbiorców - co piąty - 18 proc.

Coraz gorszy stosunek do Polaków, Ukraińców oraz UE

W sondażu sprawdzono także stosunek Białorusinów do różnych państw. W ciągu roku udział osób oceniających Rosję bardzo dobrze i w większości dobrze zmniejszył się o 3 pkt. proc., z 79 do 76 proc.

Jednocześnie dobre nastawienie do USA zmniejszyło się o 5 pkt proc., z 53 do 48 proc.

Podobny spadek odnotowano w przypadku stosunku Białorusinów do Polaków - o 6 pkt proc. z 70 do 64 proc. i Ukraińców - z 67 do 61 proc.

W przypadku innego z sąsiadów - Litwy - pozytywny stosunek Białorusinów prawie się nie zmienił i wynosi 61 proc. wobec 62 proc. w wcześniejszym badaniu, a do UE zmniejszył się o 7 pkt proc., z 70 do 63 proc.

Polepszył się za to stosunek do Chin - wzrósł on o 10 pkt proc., z 71 do 81 proc.

Coraz więcej Białorusinów popiera rozmieszczenie broni jądrowej

Jednocześnie w ciągu roku zwiększył się odsetek osób pozytywnie lub raczej pozytywnie nastawionych do rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi.

Wcześniej podobnego zdania był co piąty Białorusin. Obecnie inicjatywę popiera już 25 proc. respondentów.

W tym czasie prawie nie uległ zmianie stosunek osób, które o pomyśle mają negatywne zdanie i obecnie wynosi 44 proc. wobec 45 proc. w marcu 2022 r.

Wśród odbiorców mediów państwowych 43 proc. popiera rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Białorusi. W przypadku mediów niepaństwowych to 3 proc., a 27 proc. odbiorców obu rodzajów mediów i 13 proc. nieaktywnych odbiorców.

Przypomnijmy, że Władimir Putin pod koniec marca zapowiedział, że Rosja od lipca zakończy budowę składowiska broni jądrowej na Białorusi. Rosyjski przywódca nie sprecyzował, kiedy miałby nastąpić transfer tego uzbrojenia.