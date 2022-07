Białorusin zabija dla Rosji. Mówi, "ile zarabia" za śmierć Ukraińca

Ukraiński bloger - Edgar Myrotworec - nawiązał kontakt z Dzianisem Zu'em na jednym z portali umożliwiających anonimowe rozmowy. Białoruski snajper ujawnił się pod nazwiskiem oraz przekazał, że walczy teraz po stronie Rosji w wojnie w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Białorusin zabija Ukraińców. Zdradza "ile zarabia"

Zu pokazał Myrotworecowi dokumenty poświadczające tożsamość oraz fakt służby jako żołnierz kontraktowy.

- Miesięcznie otrzymuję 250 tys. rubli (czyli około 20 tys. zł). Jeśli zabije się oficera, to jest dodatkowa premia - 100 tys. rubli. Jeżeli z kolei złapie się go w niewolę to 250 tys. rubli. Mnie ta sztuka udała się dwukrotnie - mówi Białorusin, którego słowa cytuje białoruska niezależna telewizja Biełsat.

Stacja zwraca uwagę na to, że w oficjalnych dokumentach białoruskich nie ma żadnego śladu poświadczającego jego wyjazd z kraju. Oznacza to, że kraj opuścił nielegalnie, lub za cichą zgodą władz w Mińsku.

Fakt ten miała ustalić niezależna od tychże władz gruba hakerów z Białorusi.