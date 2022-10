Białoruscy żołnierze z czerwonymi opaskami. Wiadomo, co to oznacza

Białoruscy żołnierze zaczęli nosić czerwone opaski - przekazuje Biełsat. Choć nie są one częścią umundurowania, w czasie wojny w Ukrainie używają ich obie strony, pomagają one bowiem w szybkiej identyfikacji wrogów i "swoich". Jak mówi jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych, w tym wypadku może to oznaczać, że żołnierze spodziewają się, że będą musieli strzelać do przeciwnika.

