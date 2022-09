Białoruscy ochotnicy odpowiedzieli Łukaszence. Szykują dla niego stos

Oprac.: Aleksander Żuławnik Ukraina - Rosja

- Alaksandr Łukaszenka rąbie drewno, aby zadrwić z demokratycznej Europy. My rąbiemy drewno dla samego dyktatora. Stos to właśnie to, na co zasługuje - mówi białoruski ochotnik w nagraniu zamieszczonym na YouTube przez telewizję Biełsat. To odpowiedź na filmik z ubiegłego tygodnia. - Nie pozwolimy zamarznąć Dudzie i Morawieckiemu - mówił białoruski przywódca.

Zdjęcie Białoruscy żołnierze walczący w Ukrainie "szykują stos" dla Aleksandra Łukaszenki / @belpolk_pagonya/Telegram /