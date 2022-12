Białoruś wykorzystuje migrantów na granicach z Ukrainą i Litwą

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Migranci, głównie z Pakistanu i Iranu wysyłani są przez Białoruś na granicę z Ukrainą - przekazały we wtorek ukraińskie władze. Jak powiadomiono, Białoruś w ten sposób sprawdza możliwości reagowania strony ukraińskiej. Według władz, stanowi to także element przygotowań do przerzucania na Ukrainę wrogich grup dywersyjnych. Podobne działania widoczne są na granicy z Łotwą. Również na granicy polsko-białoruskiej odnotowane są próby nielegalnego przedostania się do Polski - od początku grudnia odnotowano około 200 prób.

Zdjęcie Ukraiński żołnierz patrolujący granicę ukraińsko-białoruską / SERGEI SUPINSKY / AFP