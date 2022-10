Białoruś przekazała Rosji dziesiątki tysięcy ton amunicji

Blogerzy szacują, że z Białorusi od marca br. wywieziono 65 089 ton amunicji, czyli 1940 wagonów.

Najwięcej transportów w kwietniu

Za okres największego nasilenia transportów amunicji blogerzy uznali kwiecień, gdy wywieziono z Białorusi 22 534 tony amunicji (689 wagonów).

Rosja wywoziła wówczas swój sprzęt. W lutym, bezpośrednio przed inwazją na Ukrainę, prowadziła manewry na Białorusi. Po kwietniu nastąpił spadek i od lipca tempo transportów amunicji z Białorusi znów zaczęło rosnąć.

Biełaruski Hajun przypomina, że władze w Mińsku przekazują Rosji również czołgi i inny sprzęt. Tylko w ostatnich tygodniach były to co najmniej 94 czołgi T-72A i od 35 do 44 samochodów ciężarowych Ural.

Reklama