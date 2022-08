Nagranie rozmowy blogera Antona UA i pracownika policji okupanta w Nowej Kachowce (obwód chersoński) została udostępniona przez ukraińską agencję Unian. Jak można usłyszeć, młody chłopak poinformował policjanta, że zdzwoni z powodu zamówienia przez funkcjonariuszy białej tkaniny. - Nie zamawialiśmy tego - odpowiada policjant.

Białe flagi do odbioru na moście Antonowskim

- My już ją przygotowaliśmy i pocięliśmy na flagi - odpowiedział chłopak. Kolaborant dopytywał się, czy na pewno białe flagi zostały przygotowane dla policjantów. - Oczywiście, komu mamy je przekazać? - zapytał chłopak.

Policjant próbował dowiedzieć się, czy funkcjonariusze mają przyjechać po flagi, zapytał, gdzie się znajdują. - Jesteśmy na moście Antonowskim - dodał. - Dowiem się więcej i do Pana oddzwonię później - powiedział policjant.

Most Antonowski atakowany jest przez wojsko ukraińskie od połowy lipca. Do jednego z ostatnich ostrzałów doszło w poniedziałek, 22 sierpnia. Jak przekazywała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego "Południe" Natalia Humeniuk, Rosjanie próbują naprawić obiekt, by ponownie móc wykorzystywać go do celów militarnych.

"Świętujcie, wydamy pozwolenie na imprezę z okazji spotkania ukraińskich żołnierzy"

Podczas rozmowy z policjantem młody chłopak próbował się jeszcze dowiedzieć, co musi zrobić, żeby urządzić imprezę masową w centrum miasta. - Jaką imprezę? - dopytywał policjant. - Święto Wyzwolenia Obwodu Chersońskiego. Witamy ukraińskich żołnierzy. Będzie pirotechnika, otwarty ogień, sam Pan rozumie. Potrzeba pozwolenia - mówił chłopak.

- Świętujcie, wydamy pozwolenie na imprezę z okazji spotkania ukraińskich żołnierzy - zgodził się policjant. - Przyjdą ze mną przyjaciele, ZSU - dodał chłopak, po czy policjant rzucił słuchawką.

W poniedziałek ukraińskie operacyjne dowództwo "Południe" ogłosiło, że Zbrojne Siły Ukrainy (ZSU) rozpoczęły kontrofensywę w obwodzie chersońskim, który obecnie okupowany przez Rosjan. Ukraiński ekspert wojenny Serhij Kuzan ocenił, że do zdobycia Chersonia ZSU musi przełamać trzy linie obrony.