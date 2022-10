Baszkiria chce walczyć o niepodległość. Wytoczyła wojnę Putinowi

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Nacjonaliści baszkirscy w Rosji ogłosili, że chcą walczyć o niepodległość i tworzą ruch oporu. "To nie nasza wojna" - podkreślają. W republice rozpoczęły się zamieszki, podpalane są budynki wojskowe, a mężczyzn namawia się do szykowania się do walki.

Zdjęcie Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV / AFP