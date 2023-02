Wtorkowe wystąpienie Władimira Putina miało być transmitowane we wszystkich głównych kanałach rosyjskiej telewizji. Doszło jednak do poważnej awarii, która jak donoszą media, wynikała z ataku hakerskiego.

"Kiedy prezydent Rosji wygłaszał swe przemówienie, we wszystkich rosyjskich strefach czasowych nie działała strona internetowa Ogólnorosyjskiej Państwowej Telewizji i Radia (VGTRK) oraz platforma do transmisji na żywo o nazwie Smortim" - donosi agencja Reutera. Na stronie wyświetlał się jedynie komunikat, że "trwają prace techniczne".

Reklama

Państwowa agencja informacyjna RIA Novosti poinformowała, że awaria była wynikiem rozproszonego ataku typu "odmowa usługi" (DDoS).



Oficjalnie nie wiadomo, kto stał za atakiem. Pojawiają się jednak spekulacje, że na nosie Putina zagrali ukraińscy hakerzy. Oni sami twierdzą, że skutecznie zaatakowali strony rosyjskich mediów.

Grupa hakerska IT Army of Ukraine opublikowała na Telegramie następujący komunikat: "Przeprowadziliśmy atak DDoS na kanały transmitujące przemówienie Putina do Zgromadzenia Federalnego: 1TV, VGTRK i SMOTRIM".

Telegram

Władimir Putin: Rosja zawiesza udział w programie START

Prezydent Władimir Putin wygłosił we wtorek orędzie przed Zgromadzeniem Federalnym. Poinformował w nim, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie o ograniczeniu zbrojeń strategicznych.

START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

W lutym bieżącego roku Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.

Zdjęcie Prezydent Władimir Putin wygłosił we wtorek orędzie / PAP/EPA

Putin: Ukraina zniewolona przez Zachód

Poza tym w orędziu Putin wielokrotnie powtarzał kłamliwe tezy kremlowskiej propagandy, m.in. tę, która krwawą inwazję na Ukrainę nazywa "operacją specjalną".



- Kijów próbował zdobyć broń jądrową - mówił również Władimir Putin. Jego zdaniem negocjacje między Kijowem a Zachodem, w sprawie dostaw systemów obrony powietrznej, samolotów bojowych i innego sprzętu były prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem operacji specjalnej.

- Ukraina jest zniewolona przez Zachód, przygotowywali ją do wielkiej wojny - podkreślił.

- Pojęcia honoru, zaufania i przyzwoitości nie są dla Zachodu, on jest przyzwyczajony do plucia na cały świat. Zachodnie elity stały się symbolem totalnego, pozbawionego zasad kłamstwa, oszukują swoje narody - zapewniał prezydent Rosji.

Całe przemówienie rosyjskiego prezydenta opublikowaliśmy tutaj