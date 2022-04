Austin o celach USA: Chcemy Rosji osłabionej

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Chcemy, by Ukraina była suwerenna i mogła się obronić - oświadczył w poniedziałek sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Dalej tłumaczył, że celem jest osłabienie Rosji "na tyle, by nie mogła więcej robić tego, co robi obecnie na Ukrainie". Szef Pentogonu dodał, że USA dąży do tego, by Kreml nie był w stanie szybko odbudować sowich zdolności bojowych.

Zdjęcie Lloyd Austin, sekretarz obrony USA / PAP/EPA/Michael Reynolds / PAP