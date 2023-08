Ataki irańskich dronów. Zełenski podaje liczby

- Szturmy są bardzo brutalne. Kierunek kupiański, łymański, bachmucki, marjinski, awdijiwski, kierunki południowe - wszędzie jest trudno - ocenił Zełenski. Zapewnił jednak, że "ukraińska siła dominuje". - I dziękuję za to każdemu i każdej na froncie! - zwrócił się do walczących.

Wołodymyr Zełenski o dronach: Pracujemy nad tym, by strącać ich jak najwięcej

Zełenski podsumował, że Rosja wystrzeliła już przeciwko Ukrainie co najmniej 1961 dronów Shahed. Zaczną część z nich udało się strącić, ale niestety nie wszystkie - kontynuował.

- Pracujemy nad tym, by strącać więcej, by strącać jak najwięcej. Pracujemy nad tym, by było więcej systemów obrony przeciwlotniczej - powiedział prezydent na opublikowanym wieczorem nagraniu.