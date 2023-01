Atak w Makiejewce. Brytyjski MON: Przechowywano tam amunicję

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Ministerstwo obrony Rosji przekazało, że w ataku na bazę w Makiejewce zginęło 89 rosyjskich żołnierzy. To jednak niewielki odsetek zabitych w porównaniu z danymi przedstawionymi przez Ukrainę. Strona ukraińska podawała wcześniej, że w Makiejewce zginęły setki Rosjan. Z kolei brytyjski resort obrony w najnowszym raporcie zaznaczył, że Rosjanie składowali w tym budynku amunicję, która eksplodowała i spowodowała wtórne wybuchy, gdy doszło do uderzenia, co powiększyło skalę zniszczeń.

Zdjęcie Rosyjscy żołnierze, zdj. ilustracyjne / Olga Maltseva / AFP