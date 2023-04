W sieci pojawiło się kolejne nagranie z misji, jaką przeprowadzał jeden z ukraińskich dronów - poinformowała ukraińska agencja UNIAN.

Atak ukraińskiego drona. Rosjanin uciekał bez spodni

Ukraińcy za pomocą bezzałogowca zrzucili na pozycję przeciwnika kilka granatów. W okopie ukrywał się Rosjanin, który wystraszony zaczął uciekać. Spieszył się tak bardzo, że nie zdążył założyć spodni.

"Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy wykurzyli orka z okopu bez spodni. Co tam robił, można się tylko domyślać, ale jeśli to, co nam się wydaje, to w pewnym sensie nawet mu pomogli" - skomentował UNIAN na Telegramie.

Nie wiadomo, gdzie dokładnie ukraiński dron zaatakował wroga. Rosjanin po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów, ukrył się w ziemiance.

Atak dronów na Krym

W sobotę rano kremlowskie media informowały, że na zaanektowanym przez Rosję Krymie płonął zbiornik z paliwem. Według "gubernatora" regionu Michaiła Razwożajewa pożar nastąpił na skutek ataku dronów. Według Rosjan, Siły Zbrojne Ukrainy pierwszy raz na taką skalę użyły floty chińskich bezzałogowców.

W niedzielę ukraińskie wojsko poinformowało, że od początku wojny Rosja straciła 190 510 żołnierzy, w tym 470 ostatniej doby.