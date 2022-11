Atak rakietowy w Kijowie. Co najmniej jedna ofiara

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

W całej Ukrainie ogłoszono we wtorek alarm przeciwlotniczy. W Kijowie trafione zostały dwa budynki mieszkalne - powiadomił mer Witalij Kliczko, powołując się na wstępne ustalenia. Kilka rakiet udało się zestrzelić nad stolicą. Wybuchy słychać również we Lwowie. Do ataków doszło w trakcie szczytu przywódców państw G20, który odbywa się na indonezyjskiej wyspie Bali.

Zdjęcie Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium kraju z wyjątkiem okupowanego Krymu / Screen Twitter@_MajorNews / materiał zewnętrzny