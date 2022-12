"Według stanu na godzinę 10.00 punkty kontrolne działają bez zakłóceń. Ze względu na poranne ataki rakietowe wroga możliwe są przerwy w dostawie prądu, co wpłynie na funkcjonowanie punktów kontrolnych. Z powodu przerw w dostawie prądu niestabilne mogą być również systemy elektroniczne służb kontrolnych" - napisano w oświadczeniu.

Ukraińska Państwowa Służba Graniczna poinformowała też, że na wszystkich przejściach granicznych w kolejce na wjazd do Polski czeka od 20 do 80 samochodów osobowych i od dwóch do 10 autobusów, a w przeciwnym kierunku od 30 do 90 samochodów i trzech do 10 autobusów.

Rosyjskie ataki na Ukrainę

Rosja przeprowadziła w czwartek rano zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak poinformował, że agresor wystrzelił ponad 120 pocisków, żeby niszczyć obiekty infrastruktury krytycznej i mordować cywilów.