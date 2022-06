Do ataku rakietowego doszło w środę po godz. 21:00 czasu polskiego. Pociski uderzyły w obiekty infrastruktury transportowej.

Godzinę wcześniej w Ukrainie wprowadzono alarm przeciwlotniczy. Obowiązuje on w całym kraju, poza okupowanymi przez Rosję Krymem i obwodem chersońskim.

Atak rakietowy na Stryj. Pięć osób rannych

Kozicki zaapelował do mieszkańców okolic Lwowa, by ewakuowali się do schronów.

Początkowo regionalne władze informowały o dwóch rannych osobach. Później bilans wzrósł do pięciu, lecz - jak zapewnił Kozicki - ich obrażenia są "łagodne lub umiarkowane". "Nie ma zagrożenia życia" - doprecyzował.

