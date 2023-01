Atak na Drużkiwkę. Eksplozję pokazano na żywo

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

We wtorek 3 stycznia Rosjanie uderzyli w miasto Drużkiwka w rejonie Kramatorska w Ukrainie. Jeden z wystrzelonych pocisków trafił w arenę lodową Altair. Co więcej, moment wybuchu pokazano na żywo w telewizji. To kolejny atak Rosjan w ostatnich dniach.

Zdjęcie Rosjanie zaatakowali Drużkiwkę / Twitter @nexta_tv / @Flash_news_ua /