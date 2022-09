Atak na Dniepr. Ponad sto autobusów w ogniu

W piątkowym ostrzale zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Na Dniepr spadły rakiety Iskander. "Podczas pożaru spowodowanego uderzeniem spłonęły 52 autobusy, a 98 zostało uszkodzonych - poinformował gubernator obwodu Wałentyn Rezniczenko. Uszkodzone są domy, kilka wieżowców, szkoła, sklep i linie energetyczne.

To kolejny atak na miasto Dniepr. W czwartkowym ostrzale budynków cywilnych zginęło pięć osób, w tym dwoje dzieci.

Telegram

W mieście uszkodzonych zostało ponad 60 domów i kilka bloków piętrowych. Zniszczenia są na rynku. Rakiety uszkodziły autobusy, samochody i linie energetyczne - informował w czwartek gubernator obwodu.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Zobacz relację na żywo

Ofensywa na wschodzie. Rosja prowadzi bardziej zdecydowaną obronę

"Ukraina w ostatnich dniach wzmogła swoje działania ofensywne na północnym wschodzie kraju. Oddziały dokonują powolnych postępów na co najmniej dwóch osiach na wschód od linii rzek Oskoł i Doniec, gdzie umocniły się one po wcześniejszym natarciu na początku miesiąca. Rosja prowadzi bardziej zdecydowaną obronę niż wcześniej, prawdopodobnie dlatego, że ukraińskie natarcie zagraża teraz części obwodu ługańskiego, gdy kończy się głosowanie w referendum w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ciężkie walki trwają również w rejonie Chersonia, gdzie rosyjskie siły na prawym brzegu Dniepru pozostają narażone. Rosja kontynuuje próby posuwania się w kierunku Bachmutu w Donbasie, mimo że jest pod silną presją na swojej północnej i południowej flance. Jest to prawdopodobnie spowodowane presją polityczną, gdyż Rosja wykorzystuje siły, które w przeciwnym razie mogłyby wzmocnić pozostałe flanki" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.