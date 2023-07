"Tak naprawdę Putin nie zdecydował się na zakończenie wojny, a komunikat był efektem ataku hakerskiego na rosyjskie stacje radiowe" - podaje na Twitterze Biełsat.

Podobne informacje podaje portal "The New Voice of Ukraine". Jak czytamy, sprawcami mają być nieznani hakerzy, których celem była "dalsza destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej w Rosji". Ukraińskie służby nie odniosły się jeszcze do sytuacji.

Rosja: Atak hakerów. Nie pierwsza taka sytuacja

To nie pierwszy raz, kiedy media w Federacji Rosyjskiej padły ofiarom hakerów. Na początku czerwca obywatele kraju będącego pod dyktaturą Władimira Putina mieli usłyszeć w radiu jego pilne przemówienie. Wówczas rosyjski prezydent "poinformował" o ukraińskiej inwazji na kilka przygranicznych obwodów Rosji i rozpoczęciu powszechnej mobilizacji.

Rosjanie rozpowszechnili w mediach społecznościowych rzekomy apel Putina. Nie zabrakło również nagrań, na których widać rosyjskiego przywódcę. Chwilę później głos w sprawie zabrał Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że cała akcja to fake news i wynik ataku zorganizowanego przez hakerów.

- Nie było żadnego apelu. Rzeczywiście, w niektórych regionach doszło do włamania. Wiem, że włamano się np. do radia Mir i innych stacji - cytowała rzecznika Kremla agencja TASS. Kijów zaprzeczył, żeby doszło do jakiegokolwiek ataku na terytorium Federacji Rosyjskiej.



Telegram Rozwiń

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!