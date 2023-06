W środę wieczorem niezależny "The Moscow Times" przekazał, że były głównodowodzący siłami zbrojnymi Rosji na Ukrainie (od października 2022 r. do stycznia 2023 r.) gen. Siergiej Surowkin został aresztowany.

Jak napisał "New York Times", generał - jeden z najpopularniejszych generałów w Rosji - miał wiedzieć z wyprzedzeniem o planach Jewgienija Prigożyna dotyczących wszczęcia zbrojnego buntu przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu.

Na kremlowskich, propagandowych kontach w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o tym, że generał Surowikin ma przebywać w areszcie śledczym Lefortowo, w południowo-wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy.

Jak dodano, generał nie pokazał się publicznie od soboty.

Rosja: Kreml nabiera wody w usta

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie chciał podczas czwartkowej konferencji prasowej skomentować doniesień o aresztowaniu byłego dowódcy rosyjskich sił w Ukrainie.

Pieskow został zapytany o odniesienie się do nieoficjalnych informacji jakoby Surowikin został aresztowany pod zarzutem zdrady. - Niestety nie mógłbym (odnieść się do sprawy Surowikina - red.) - powiedział rzecznik Kremla. - Polecam kontakt z ministerstwem obrony; to jest sprawa w kompetencjach tego resortu - dodał.

Rosja: Córka Surowikina dementuje

Tymczasem rosyjski portal śledczy Baza skontaktował się z córką generała. Kobieta twierdzi, że jej ojciec... jest w pracy. Nagranie rozmowy opublikowano w mediach społecznościowych.

- Szczerze mówiąc, nic mu się nie stało, jest w swoim miejscu pracy. Jesteśmy w kontakcie - powiedziała.