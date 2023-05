Arestowycz nie powinien opuszczać Ukrainy. Nagrano go na plaży w Tel Awiwie

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Jeszcze nie tak dawno był jednym z czołowych przedstawicieli władz w Kijowie, walczących z rosyjskimi najeźdźcami. W imieniu kancelarii Wołodymyra Zełenskiego przemawiał w mediach, doradzał też szefowi tego urzędu. Ołeksij Arestowycz podał się zimą do dymisji po tym, jak oskarżono go o sianie dezinformacji. Teraz przyłapano go, jak wraz z rodziną relaksuje się na plaży w Tel Awiwie, chociaż zgodnie z prawem nie powinien wyjeżdżać z Ukrainy.

Zdjęcie Ołeksij Arestowycz na wakacjach w Izraelu, chociaż jest wojskowym i nie powinien wyjeżdżać z Ukrainy / Evgen KotenkoUkrinform / ddp images / Agencja FORUM