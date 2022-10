Książę koronny wyraził gotowość królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych i wspierania wszystkiego, co przyczynia się do deeskalacji konfliktu, dodała SPA.





Arabia Saudyjska i USA. Spięcie o ropę

Wcześnie Stany Zjednoczone zarzuciły Arabii Saudyjskiej, że jest prorosyjska.



W poniedziałek szef senackiej komisji spraw zagranicznych Bob Menendez zapowiedział blokowanie współpracy wojskowej USA z Arabią Saudyjską w związku z jej korzystną dla Rosji decyzją w sprawie ograniczenia wydobycia ropy naftowej. Zapowiedział, że będzie to robił dopóki Rijad nie zmieni swojej polityki wobec wojny.



Saudyjskie MSZ tłumaczyło natomiast, że decyzja o redukcji wydobycia ropy naftowej miała podstawy "czysto ekonomiczne" i odrzuciło "nieoparte na faktach" wypowiedzi krytykujące dwór Saudów z powodu ubiegłotygodniowej decyzji OPEC+.

