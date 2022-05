We wtorek Jerzy Owsiak podzielił się z fanami na Facebooku zdjęciami wiadomości do Oksany. Kobieta ma kontakt z dowódcą jednostki z Charkowa, która otrzymała apteczki od Fundacji.

"Dziś pisał do mnie dowódca jednostki wojskowej broniącej Charkowa i poprosił o przekazanie Ci wyrazów wdzięczności za apteczki, które przekazałeś wojsku. Pisze mi, że te apteczki uratowały już życie trzem żołnierzom w samej tej jednostce!!!" - napisała kobieta.

Pomoc dla Ukrainy. Zaawansowane pakiety medyczne dla żołnierzy i szpitali

Apteczki, o których pisała kobieta to inaczej Indywidualny Pakiet Medyczny. W kolejnym wpisie Jerzy Owsiak zamieścił zdjęcia, na których widać części składowe zestawu - podstawowe produkty medyczne służące zabezpieczeniu ran na polu walki, staza taktyczna, opatrunki, bandaże, rękawiczki i nożyczki. Torba wyposażona jest w specjalny system mocowania, który pozwala na przytwierdzenie apteczki do kamizelki lub uda.

Reklama

Zdjęcie / Jerzy Owsiak / facebook.com

"Zamówienie było trudne do zrealizowania, bo część zawartości była koncesjonowana przez USA. Rozesłaliśmy to do różnych miejsc w Ukrainie wraz ze sprzętem medycznym dla szpitali" - przekazał Jerzy Owsiak.

Według informacji na stronie WOŚP ponad tysiąc pakietów IPMED zostało wysłanych m.in. do szpitali we Lwowie, Dnieprze, Jaworowie i Odessie.