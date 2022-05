Apel rodzin ukraińskich wojskowych z Azowstalu. Pomóc miałby Xi Jinping

Przywódca Chin Xi Jinping miałby wystąpić jako pośrednik w zabiegach o ewakuację żołnierzy broniących zakładów metalurgicznych Azowstal - o to apelują rodziny ukraińskich wojskowych. Ich zdaniem żołnierzy można by było przewieźć do Turcji.

Zdjęcie Przywódcy Rosji i Chin: Władimir Putin i Xi Jinping / AFP