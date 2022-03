"Apel najwyższych władz Rzeczypospolitej". Terlecki o misji pokojowej NATO

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Po spotkaniu Jarosław Kaczyński ocenił, że "potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy".

Wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki pytany przez dziennikarzy w środę o propozycję Kaczyńskiego stwierdził, że to ważny apel.

- To niezwykle ważny apel o to, aby przejść od słów do czynów i nie tylko wspierać Ukrainę transportami humanitarnymi czy uzbrojenia, ale również apel o to, by na terenie Ukrainy zorganizować misję pokojową - bądź ONZ, bądź NATO, to będzie jeszcze przedmiotem dyskusji - powiedział Terlecki. - To jest apel najwyższych władz Rzeczypospolitej i myślę, że teraz na ten temat odbędzie się poważna dyskusja i zostaną podjęte odpowiednie decyzje - zaznaczył.

Terlecki zwrócił uwagę, że decyzje tego typu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mogą zostać zawetowane przez Rosję, która "z pewnością by taki pomysł zablokowała". Dodał, że z kolei NATO funkcjonuje na zasadzie jednomyślności, więc konieczna byłaby decyzja wszystkich członków Sojuszu.

Ekspresowe tempo ustawy o obronie ojczyzny

We wtorek o sprawie ustawy o obronie ojczyzny rozmawiali prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który powiedział później, że zostanie zrobione wszystko, aby w Senacie ustawa została przyjęta jak najszybciej i nie wykluczył, że bez poprawek. Zastrzegł, że decyzja należy oczywiście do senatorów. Senat wznowi posiedzenie w czwartek o godz. 11.00.

- Słyszeliśmy od marszałka Senatu, że są możliwe poprawki, a nawet, że będą, a potem słyszeliśmy, że nie będzie. Więc nie wiemy, czego się trzymać. Jesteśmy gotowi do tego, by w piątek odbyć posiedzenie Sejmu i odnieść się do poprawek Senatu - powiedział Terlecki w środę dziennikarzom. - Na tym posiedzeniu byłby to jedyny punkt - dodał.

Zapytany z kolei o projekty w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Terlecki odpowiedział, że "rozpoczną się prace w komisji w tym tygodniu".

W Sejmie złożonych zostało pięć projektów zakładających likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której organizacja i funkcjonowanie jest przedmiotem sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Wśród ważniejszych wymienił propozycję PiS i prezydenta. Dopytywany o projekt autorstwa Solidarnej Polski odparł: "Wymieniłem te dwa, które będziemy brać z pewnością najpoważniej pod uwagę".

UE wstrzyma transport TIR-ów z Rosji?

Szef klubu parlamentarnego PiS był także pytany jak ocenia współpracę w ramach Unii Europejskiej w kwestii odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę.

- Jest, jak jest, tzn. jedni są gotowi rzeczywiście działać i zabiegać o to, żeby Rosja odczuła boleśnie najazd na Ukrainę, a inni są przerażeni perspektywą braku gazu i zwlekają z decyzjami - ocenił wicemarszałek.

Dopytywany był o to, czy Polska będzie zabiegać, by wstrzymać transport TIR-ów jadących z towarami z Rosji przez granicę z Białorusią. - Zabiegamy o to - podkreślił. Zaznaczył, że to jest "konieczna decyzja Unii Europejskiej". - Powinna być bezwzględnie podjęta - dodał wicemarszałek.